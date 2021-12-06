РИАМО - 6 дек. Центробанк планирует определить сумму средств, которые банки в упрошенном порядке будут возвращать своим клиентам – физическим лицам, если те стали жертвами мошенников, сообщает РБК.

Планы изменений были разосланы участникам банковского рынка, в том числе предложения получили Росбанк и Альфа-банк.

Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров отмечал, что предпосылками изменений являются нынешняя ситуация с долей возврата средств клиентам и необходимость модернизировать механизм противодействия мошенникам.

В III квартале этого года у клиентов банков с помощью несанкционированных денежных переводов украли 3,2 млрд рублей. Банки вернули клиентам 7,7% украденных средств.

Центробанк планирует ввести упрощенный порядок возврата средств жертвам мошенников. Для этого клиент, у которого украли средства, должен сообщить банку о мошенничестве не позже следующего дня после того, как получил уведомление от банка о проведенной операции. Сумму возврата планируют считать исходя из целевого возврата средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии.

Возврат денег в пределах установленной суммы распространяется на все банки. Однако, если у банка низкий уровень механизма по предотвращению краж со счетов, то ему нужно будет вернуть всю украденную сумму, даже если она превышает установленный размер. К низкому уровню относятся случаи, когда кредитные организации не могут выявить операции, которые были проведены без согласия гражданина, даже несмотря на получение сведений о мошеннических транзакциях от Банка России.

Сейчас банки должны возвращать деньги тогда, когда они украдены не по вине клиента.

Центробанк также предлагает изменить процедуру подтверждения банками операций, если там есть признаки мошенничества. Так, банкам могут дать право списывать средства по таким операциям по истечении 1-2 рабочих дней, несмотря на согласие клиента.

Проверять операции на признаки мошенничества могут обязать не только банки, где обслуживается клиент, и компании, которые являются инициатором операции, но и банки, где обслуживается получатель. Кроме того, банки могут получить право блокировать на 5 рабочих дней расходные операции по счету получателя средств, сведения о котором есть в базе данных. Банки смогут блокировать операции только на основании информации о возбуждении уголовных дел.

В РФ планируют установить сумму, которую банки будут возвращать жертвам мошенников>>