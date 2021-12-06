РИАМО - 6 дек. Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в интернет-мошенничестве на сумму более 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по г. о. Домодедово поступило заявление от представителя одной из строительных организаций о том, что он в интернет-магазине для нужд фирмы решил приобрести дорожные плиты, перевел деньги, но товар так и не получил. Сумма ущерба составила более 350 тыс. рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Также удалось установить и задержать подозреваемого.

Во время обысков у него дома были обнаружены и изъяты: 8 мобильных телефонов, ноутбук, флэш-карты, модем, сим‑карты, черновые записи, а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

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