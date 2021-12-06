РИАМО - 6 дек. В столичном районе Преображенское на Большой Черкизовской улице высадили 167 новых взрослых деревьев и более 1,3 тыс. кустарников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, там появились 120 мелколистных лип сорта «паллида». Их возраст — 20 лет, высота — около 7 м, а обхват стволов достигает 40–45 см.

«Эти деревья отлично приспособлены к непростым условиям больших городов, быстро приживаются, хорошо переносят морозы и не боятся сильного ветра. Кроме того, у лип густая красивая крона, а их цветы имеют приятный аромат», — рассказал заместитель главы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Для Большой Черкизовской улицы специалисты выбрали разные деревья. Там высадили также около 40 яблонь, которые по весне распустятся бело-розовым цветением. Кроме того, в районе Преображенское появились рябины обыкновенные в возрасте около 12 лет с обхватом стволов 20–25 см и высотой до 4 м.

Также были высажены более 1320 кустов сирени высотой 175–200 см. Цвет этих растений может варьироваться от белого, сиреневого и фиолетового до розового и бордового.