РИАМО - 6 дек. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин рассказал, что каждый субъект в России может обойтись без услуг мигрантов, но для этого нужно иметь кадры, сообщает РИА Новости.

«Конечно, каждый регион готов бы был работать без них (мигрантов – ред.). Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры - и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь», - подчеркнул глава Минстроя России.

Он обратил внимание на то, что за один день не получится сократить число мигрантов на стройках и подготовить российских специалистов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что на стройках в Москве планируют сократить число мигрантов. Он добавил, что при строительстве объектов по реновации будут привлекать российских строителей. Также он призвал все субъекты страны привлекать россиян на стройки.

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