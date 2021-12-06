РИАМО – 6 дек. Чтобы защитить волосы от электризации в холодную погоду, рекомендуется правильно подобрать уход за волосами, использовать маски, масла и спреи по уходу для волос и не забывать про корни волос и кожу головы, сообщила РИАМО стилист проекта «Голос» Лариса Калашникова.

«Дефицит витаминов, недостаток влаги и плохой уход за волосами приводят к их электризации зимой», - сказала Калашникова.

Она добавила, что индивидуально под каждый тип волос нужно подбирать шампуни, бальзамы и кондиционеры. Всего есть 5 групп шампуней и бальзамов: увлажнение, восстановление, для тонких волос, для объема, для кудрявых волос и для выпрямления.

Также обязательно нужно пользоваться спреями и маслом для волос. При укладке феном понадобится термозащита, чтобы со временем волосы не становились пересушенными. Не стоит забывать и о восстанавливающих спреях, которые помогают избавиться от сухости волос и защитить их от электризации.

«Мы уделяем внимание волосам, но стоит начинать с кожи головы», - добавила стилист.

Стилист подчеркнула, что в зимний период лучше мыть голову теплой водой, а не горячей, чтобы не пересушить волосы и кожу головы. Стоит питаться сбалансированной пищей и не забывать укреплять организм витаминами. Также для улучшения общего состояния волос стоит использовать питательные и увлажняющие маски пару раз в неделю.

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