РИАМО - 6 дек. С 1 января 2022 года в силу вступят поправки к закону о государственных закупках, они упростят процедуры и увеличат их эффективность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В законе появилась универсальная предквалификация, уточнены требования к участникам конкурсных процедур, сократилось количество способов конкурентных закупок, изменились требования к оформлению приемки выполненных работ и порядок внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков», — рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Таким образом, количество способов закупок сократится с 11 до 7, при этом останутся открытые и закрытые конкурсы, малые электронные закупки у единственного поставщика.

Также можно будет запрашивать котировки и те, что с начальной ценой контракта до 3 млн рублей и до 20% от совокупного годового объема закупок (СГОЗ), но не более 100 млн рублей для тех, у кого прошлогодний СГОЗ не превышал 500 млн рублей.

Кроме того, сократятся сроки исполнения контрактов. С момента вступления в силу поправок они составят 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, а с 1 января 2023 года — 10 рабочих дней.

Также законом вводится универсальная предквалификация участников закупок. Если начальная максимальная цена контракта (НМЦК) превышает 20 млн рублей, то к закупке допустят только тех, кто подтвердит опыт исполнения контракта с ценой не менее 20% НМЦК за последние 3 года. Раньше такого требования в законе не было.

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