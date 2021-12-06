РИАМО - 6 дек. В столице отремонтируют памятник легендарному конструктору вертолетов Михаилу Милю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В департаменте культурного наследия города утвердили проект работ. Планируется, что ремонт памятника завершат в ближайшие 2 года.

«Департамент культурного наследия запланировал ремонт бюста Михаила Миля, выдающегося советского ученого и конструктора. Будут проведены расчистка монумента и устранение всех дефектов как на самом бюсте, так и на постаменте. Проект работ был ранее согласован ведомством. Они пройдут по заказу города в 2022–2023 годах», — рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В 2009 году в районе Выхино-Жулебино на пересечении улицы Авиаконструктора Миля и Жулебинского бульвара состоялось открытие памятника. Бронзовый бюст выполнил скульптор Александр Рожников.

Специалисты планируют промыть памятник специальным раствором, а также заменить плиты на площадке вокруг монумента. Рабочие очистят бронзовое покрытие из патины, заделают швы, а на сам памятник нанесут состав на основе воска. ​

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