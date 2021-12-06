РИАМО - 6 дек. Минтруд России разработал проект приказа, согласно которому обратиться за установлением единовременной выплаты из пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд можно будет через портал госуслуг, сообщает «Российская газета».

Предполагается, что эта мера заработает уже с июля следующего года. Россиянам можно будет предоставить необходимые документы онлайн.

Чтобы получить единовременную выплату средств пенсионных накоплений, застрахованному лицу нужно будет предоставить документы те же, что и при оформлении накопительной пенсии.

Получить накопительную пенсию могут не все граждане России. На пенсионные накопления права есть у людей моложе 1967 года рождения, участников программы государственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто направил деньги от материнского сертификата на свою будущую пенсию.

При этом получить накопительную пенсию в России можно только с определенного возраста. Для мужчин этот порог составляет 60 лет, а для женщин - 55 лет. Кроме того, у них должны быть необходимый стаж для назначения страховой пенсии по старости и пенсионные коэффициенты.

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