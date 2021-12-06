РИАМО – 6 дек. Нахождение зимой на улице без шапки может привести к раннему появлению седых волос. В холодную погоду лучше носить плотную вязаную шапку, сообщил РИАМО врач-терапевт Андрей Звонков.

«Мороз, холод — это все влияет на кровообращение луковиц волос и кожи головы. От этого происходит спазм кровеносного сосуда головы, а это способствует отмиранию волосяной луковицы. Человек седеет именно из-за того, что поражаются кровеносные сосуды головы» — объяснил Звонков.

Он отметил, что ровно тот же эффект получится, если выйти на холод с потными волосами или с плохо просушенными.

Врач рекомендует в зимнюю погоду носить плотную вязаную шапку. Она не должна продуваться ветрами, также она может иметь двухслойное плетение или тканевую подкладку.

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