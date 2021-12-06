РИАМО - 6 дек. Стали известны победители третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв – 2021». В число победителей вошли команды, в которых состояли участники из Подмосковья, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

251 команда со всей страны соревновалась в Иннополисе и 14 ИТ-хабах в регионах, в онлайн-формате. Лучшими стали 36 команд, они разделили призовой фонд в 24 млн рублей. Были также присуждены 7 грантов от партнеров конкурса. По итогам финального хакатона разработали 232 решения по 12 кейсовым задачам.

«Хочу поблагодарить все организации, представившие свои конкурсные задания. Я успел поговорить с целым рядом компаний-заказчиков: когда они ставили на хакатон кейсы, которые их штатные программисты решали бы от полугода до года, то сами не очень верили, что их можно сделать за 48 часов, и теперь восхищаются и удивляются тому, что команды участников «Цифрового прорыва» реально смогли выполнить эту работу, и предложить неожиданные, уникальные, крайне интересные решения», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Команды-победители

В кейсе для Минцифры Татарстана по разработке сервисов по выявлению мусора на дорогах и заполненности мусорных баков победителем стала команда Power Rangers DS (Краснодарский край, Москва, Московская область, Архангельская область, Санкт– Петербург). В кейсе для «Росатома» по разработке интеллектуального инструмента для автоматизированного обнаружения фактов аварии на нефтепроводах в число победителей вошла «Команда УИИ» (Самарская область, Пермский край, Московская область).

Участники также создавали витрину инновационных решений для акселератора «Транспортные инновации Москвы». Витрина представляет собой систему, с помощью которой сотрудники транспортного комплекса смогут ознакомиться с существующими решениями и командами акселератора. В число победителей кейса вошли команды altrp (Самарская область, Москва, Московская область, Хабаровский край, Свердловская область) и Data:STaR (Рязанская область, Московская область, Тюменская область).

В кейсе от Accenture, где нужно было разработать решения для аналитики качества сырья при приемке в полевых условиях, в число победителей вошла команда «Ферма киви» (Ростовская область, Москва, Московская область, Башкортостан). В рамках кейса Промсвязьбанка нужно было разработать программные решения для онбординга новых IT-специалистов банка. Здесь одним из победителей стала команда Digital Office (Московская область, Москва, Амурская область).

Кроме того, победителями в разных кейсах стали другие команды, участниками которых были представители Подмосковья: Hack PRO, NoTryCatch, Ezee, A–2.

Подмосковье вошло в топ‑3 по числу финалистов федерального конкурса «Цифровой прорыв»>>