РИАМО - 6 дек. При курении на улице в холодную погоду можно простудиться, если возникнет сильное переохлаждение, например, при курении на сильном ветру, сообщил РИАМО врач-терапевт Андрей Звонков.

«Еще с медицинского училища я прекрасно помню, как студенты зимой на перемене выбегают на перекуры даже в мороз. И, что самое интересное, не всегда заболевают от этого. Это нахождение на холоде в течение 3-5 минут не является стопроцентной гарантией того, что человек заболеет», — рассказал Звонков.

Он отметил, что главный фактор того, что человек простужается, – сильное переохлаждение. Звонков относит к таким факторам курение на сильном ветру. В таком случае у человека переохлаждаются верхние дыхательные пути и грудная клетка. Кроме того, могут начать замерзать руки и ноги.

«Сам фактор переохлаждения сказывается настолько кардинально, что иммунная система, а она очень чувствительна к переохлаждению в таких случаях, и может привести к заболеванию», — пояснил Звонков.

Врач-терапевт напомнил, что никотин пагубно влияет на здоровье человека. Он способен вызывать спазмы бронхов, изменяет реактивность сосудов, железы внутренней секреции. Также у курильщиков значительно чаще диагностируют онкозаболевания, хронические обструктивные болезни легких.

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