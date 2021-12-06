РИАМО - 6 дек. С января по октябрь 2021 года рост промышленного производства Москвы составил 28,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Драйвером роста остается обрабатывающая промышленность, по сравнению с этим же периодом 2020 года объемы увеличились почти на 30%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 10 месяцев 2021 года объем промышленного производства Москвы вырос на 28,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В лидерах по динамике производство машин и оборудования – выпуск увеличился в 2,1 раза. Заметный рост наблюдается и в легкой промышленности – производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды вырос на 61%», – сказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что на 34,5% увеличился выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

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