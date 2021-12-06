РИАМО - 6 дек. Жители столицы теперь могут авторизоваться на портале «Мосэнергосбыта» через учетную запись на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра города.

Некоторые данные горожан, заполненные на mos.ru, такие как имя, дата рождения и контакты, загрузятся и на портал «Мосэнергосбыта» автоматически.

«Городу важно, чтобы москвичи имели возможность пользоваться нужными цифровыми услугами и сервисами в любом месте, в любое время и в том формате, который им удобен и привычен. Возможность авторизации через единую городскую учетную запись Mos ID делает получение услуг онлайн еще более удобным и простым не только на портале mos.ru, но и на других интернет-ресурсах», — сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Владислав Шишмарев.

Если у москвича уже есть учетная запись на портале «Мосэнергосбыта», то для входа по Mos ID ему нужно ввести на сайте логин и пароль от mos.ru. При последующих входах повторно вводить данные не потребуется. Эта функция доступна как на сайте, так и в мобильном приложении.

В личном кабинете «Мосэнергосбыта» граждане могут передавать показания приборов учета, оплачивать счета онлайн, запрашивать статистику и детализацию по получаемым услугам.

Mos ID — это единая учетная запись для всех городских сервисов. В настоящее время с его помощью можно авторизоваться более чем на 150 городских ресурсах. ​

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