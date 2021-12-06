РИАМО - 6 дек. Будущих приемных родителей приглашают на день открытых дверей, где они смогут задать вопросы об опекунстве и семейном устройстве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Встреча пройдет 8 декабря в очном формате. Специалисты ответят на вопросы собравшихся об опекунстве и семейном устройстве, а также помогут кандидатам в замещающие родители встать на учет в региональный банк данных.

«Принять ребенка на воспитание — важный шаг, который требует ответственного подхода и поддержки со стороны специалистов. В течение дня открытых дверей будущие приемные родители смогут ознакомиться с информацией о наших учреждениях, воспитанниках и об их условиях жизни, а также получить консультацию по вопросам опеки и усыновления», — рассказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер.

Мероприятие пройдет с 08:00 до 20:00 по адресу: Новая Басманная улица, дом №10, строение 1 (третий этаж, кабинет 359).

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке или по телефону: + 7 495 625-51-05. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность, и QR-код.

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