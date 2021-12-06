РИАМО - 6 дек. Согласно приказу Минстроя России с 1 марта 2022 года в стране нельзя будет самостоятельно обшивать и проводить остекление балконов, сообщает газета «Известия».

Нанимателям жилья по договорам соцнайма, специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилфонда социального использования нельзя будет вносить подобные изменения в конструкцию балконов.

Собственникам жилья нужно будет получить спецразрешение на проведение работ на балконах. Для этого надо будет узнать в архитектурной инспекции, предполагаются ли изменения проектом строительства дома.

Если у собственника будет разрешение, он сможет использовать действующий проект, приложить к нему документ, в котором будут указаны используемые материалы, вес, цвет, размер, прикрепить справку от УК. В справке должно подтверждаться соответствие остекления балкона архитектурной концепции.

Кроме того, спросить о наличии разрешения можно будет у соседей. Если у них нет такого документа, то нужно будет самостоятельно отправить заявку на рассмотрение проекта и согласование в архитектурном управлении.

С 1 марта также перестанут действовать текущие правила пользования жилыми помещениями. По новым правилам, лица, которые используют государственные квартиры по договорам соцнайма, должны будут немедленно сообщать наймодателю о неисправностях жилья, сантехники и другого оборудования. Сейчас о таких проблемах нужно сообщать в муниципалитет только тогда, когда это необходимо.

Москвичи и предприниматели купили у города почти 2 тыс квартир в 2021 году>>