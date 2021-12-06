РИАМО - 6 дек. Малые и средние предприятия столицы с начала года получили финансовую поддержку от города на сумму более 17 млрд рублей. Число получателей выросла в 2 раза по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получат около 28 тысяч столичных компаний. Для сравнения: в прошлом году были одобрены заявки 14 тысяч организаций», - рассказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что с начала пандемии на поддержку бизнеса было направлено более 34 млрд рублей.

В текущем году большая часть средств пришлась на поручительства города по кредитам предприятий. За счет них компании привлекли финансирование на общую сумму 27,3 млрд рублей.

В середине ноября правительство города утвердило новую программу льготного кредитования для начинающих предпринимателей. Компании, зарегистрированные меньше года назад, смогут получить займ под поручительство города, часть процентной ставки будет субсидирована.

В настоящее время представители сферы общепита могут подать заявку на поддержку, если не менее 60% их сотрудников вакцинировались от коронавируса. Подать данные о прививках нужно было до 15 августа.

Познакомиться с программами и подобрать подходящий формат финансовой поддержки можно на сайте Московского инновационного кластера.

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