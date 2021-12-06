РИАМО - 6 дек. Малые и средние предприятия столицы с начала года получили финансовую поддержку от города на сумму более 17 млрд рублей. Число получателей выросла в 2 раза по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Она отметила, что с начала пандемии на поддержку бизнеса было направлено более 34 млрд рублей.
В текущем году большая часть средств пришлась на поручительства города по кредитам предприятий. За счет них компании привлекли финансирование на общую сумму 27,3 млрд рублей.
В середине ноября правительство города утвердило новую программу льготного кредитования для начинающих предпринимателей. Компании, зарегистрированные меньше года назад, смогут получить займ под поручительство города, часть процентной ставки будет субсидирована.
В настоящее время представители сферы общепита могут подать заявку на поддержку, если не менее 60% их сотрудников вакцинировались от коронавируса. Подать данные о прививках нужно было до 15 августа.
Познакомиться с программами и подобрать подходящий формат финансовой поддержки можно на сайте Московского инновационного кластера.
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