РИАМО - 6 дек. В Подмосковье и столице до 23 часов 7 декабря продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В регионе также с 21 часа 6 декабря до 21 часа 7 декабря объявлено предупреждение из-за порывов ветра до 15 м/с.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областей.

6 декабря в Подмосковье и столице прогнозируется облачная с прояснениями погода, временами пройдет снег. Температура в Москве составит минус 5 – минус 3 градуса, в области — минус 7 – минус 2 градуса.

7 декабря будет облачно. Днем ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Местами снег может налипнуть на проводах и деревьях. Образуется гололедица, порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью будет минус 5 – минус 3 градуса, днем — минус 1 – плюс 1 градус.

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