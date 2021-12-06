РИАМО - 6 дек. Представитель ВОЗ Майкл Райан сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» не вызвал пока ни одного летального исхода, сообщает Федеральное агентство новостей.
Этот штамм коронавируса недавно выявили в нескольких десятках стран мира. Теперь специалистам предстоит определить степень заразности этого штамма, а также понять, насколько он опасен.
«Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», — сказал Райан.
По его словам, на это может уйти несколько недель.
Ранее ВОЗ классифицировала штамм коронавируса «омикрон» как вызывающий беспокойство.
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