РИАМО - 6 дек. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство после инцидента, произошедшего на станции столичной подземки «Профсоюзная». Пассажир, который сначала отправился в тоннель метро, а затем забрался на поезд, был доставлен в комнату полиции, сообщается на сайте «МВД медиа».

Инцидент произошел вечером 5 декабря. Молодой мужчина спрыгнул с платформы на станции метро и скрылся в тоннеле. Движение поездов было остановлено на час.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан молодой человек 1997 года рождения в неадекватном состоянии, который забрался в полость гофры сцепки вагонов одного из составов. Он доставлен в комнату полиции. Проводится разбирательство», - рассказал сотрудник пресс-центра МВД России Артем Алентьев.

Ранее пресс-служба Дептранса Москвы сообщала, что нарушитель оказал сопротивление при задержании и забрался на крышу одного из вагонов поезда. Последующее время было потрачено на то, чтобы снять человека с вагона. Затем его передали полиции.

Из-за долгого нахождения поезда в тоннеле без напряжения в вагонах перестал работать свет.

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