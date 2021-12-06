РИАМО - 6 дек. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство после инцидента, произошедшего на станции столичной подземки «Профсоюзная». Пассажир, который сначала отправился в тоннель метро, а затем забрался на поезд, был доставлен в комнату полиции, сообщается на сайте «МВД медиа».
Инцидент произошел вечером 5 декабря. Молодой мужчина спрыгнул с платформы на станции метро и скрылся в тоннеле. Движение поездов было остановлено на час.
Ранее пресс-служба Дептранса Москвы сообщала, что нарушитель оказал сопротивление при задержании и забрался на крышу одного из вагонов поезда. Последующее время было потрачено на то, чтобы снять человека с вагона. Затем его передали полиции.
Из-за долгого нахождения поезда в тоннеле без напряжения в вагонах перестал работать свет.
Полиция разыскивает участников драки на станции метро «Пушкинская»>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии