РИАМО - 6 дек. В Подмосковье и столице в понедельник прогнозируется облачная с прояснениями погода, временами ожидается снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться на периферии антициклона. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье — от минус 2 до минус 7 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный, он будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 80%. ​

В столице установилась зимняя погода с небольшим снегом. Атмосферное давление выросло до нормальных значений, а кислородный режим стал благоприятным.

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