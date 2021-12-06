РИАМО - 6 дек. Открытый урок, посвященный событиям битвы под Москвой, состоится для всех школьников Подмосковья 6 декабря. В рамках мероприятия дети смогут увидеть архивные фото и ознакомиться с уникальными историческими материалами, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

«Наши подмосковные историки подготовили уникальный материал, а Главное архивное управление помогло в подборке фотографий тех времен. Это будет интересно и познавательно для жителей всех возрастов», – сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что каждая образовательная организация региона самостоятельно примет решение о том, как транслировать урок школьникам. Мероприятие могут показать как в каждом отдельном классе, так и в актовом зале для всех учащихся.

Кроме того, к трансляции можно будет подключиться из дома с телефона или компьютера. Для всех школьников урок начнется в 13:00. Трансляция будет доступна во всех школах региона и для всех желающих.

5 декабря отмечается 80-летие битвы под Москвой – одного из главных и решающих событий Великой Отечественной войны. Результаты битвы разрушили планам нацистов по быстрому завоеванию СССР и положили начало контрнаступлению Красной армии. Битва началась 30 сентября 1941 года и завершилась 20 апреля 1942 года.