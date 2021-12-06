РИАМО - 6 дек. Профессиональный праздник 6 декабря отмечают сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков, а еще в этот день вспоминают великого полководца Александра Невского.

День подразделения по борьбе с наркотиками

Проблема оборота и употребления наркотиков существует во всем мире. Эта проблема уносит жизни огромного количества людей, в том числе несовершеннолетних.

В 2016 году в российском календаре за 6 декабря закрепили профессиональный праздник сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД РФ - людей, которые каждый день борются с этой бедой и теми, кто на ней наживается.

6 декабря выбрано неслучайно. Именно в этот день в 1991 году были созданы первые спецподразделения этой направленности.

День памяти Александра Невского

сайт kinopoisk.ru

6 декабря Православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского. 6 декабря - день погребения князя во Владимире. Церковь также чтит Александра Невского 12 сентября (день перенесения мощей в Санкт-Петербург) и 1 декабря, в день Собора святых Эстонской земли.

Александр Невский запомнился русскому народу своими талантами полководца, дипломата и правителя. Он выиграл битву со шведами на Неве в 1240 году и Ледовое побоище с крестоносцами на Чудском озере в 1242 году.

В непростые времена монгольского рабства ему удавалось сохранять мир с Ордой и отражать нападение католиков с запада. Его считают защитником русских земель и духовной культуры народы.

Митрофанов день

6 декабря вспоминают Митрофана Воронежского. Он был епископом Русской церкви в XVII-XVIII веках. Он принял монашеский постриг после смерти жены. Митрофан поддерживал Петра I в создании корабельной верфи в Воронеже и боролся со старообрядчеством.

На Руси с Митрофановым днем связывали погодные приметы. Считалось, что мелкий снег и северный ветер на Митрофана предвещают дождливую погоду 6 июня.

А еще в этот день устраивали семейное застолье – пекли пироги, варили пиво, играли в игры. Так отмечали становление санного пути по снегу.

День рождения микроволновой печи

В 1945 году американский ученый Лебарон Спенсер совершенно случайно заметил, что с помощью излучения от магнетрона можно нагреть еду. Талантливый изобретатель не оставил наблюдение без внимания и создал универсальную СВЧ-печь. Микроволновка стала одним из более 300 патентов Спенсера и полюбилась публике.

Конечно, с 1945 года внешний вид чудо-печки существенно изменился. Однако изобретением и сегодня пользуются хозяйки и офисные сотрудники по всему миру.