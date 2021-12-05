РИАМО - 5 дек. В воскресенье один из пассажиров на станции «Профсоюзная» спустился с платформы и ушел в тоннель к «Академической». Из-за него было остановлено движение на Калужско-Рижской линии метро, сообщает столичный Дептранс.

Узнав о человеке на пути, машинист одного из поездов остановил состав. В тоннель вошла полиция, чтобы вывести хулигана.

Однако нарушителю это не понравилось, он оказал сопротивление и забрался на крышу одного из вагонов поезда. Последующее время было потрачено на то, чтобы снять человека с вагона. В итоге движение на ветке было прервано на час.

Из-за долгого нахождения поезда в тоннеле без напряжения в вагонах перестал работать свет.

Внимание пассажиров обратили на то, что действия нарушителя недопустимы. В вагоне поезда могли находиться люди, которым тяжело оставаться в замкнутом помещении долгое время.

Нарушителя передали полиции, правоохранители примут дальнейшее решение по этому вопросу.