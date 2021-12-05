РИАМО - 5 дек. Поезда на Калужско-Рижской линии столичной подземки снова курсируют по графику. Там вечером в воскресенье произошел сбой из-за человека, забравшегося на вагон поезда, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Поступок пассажира привел к остановке поездов, движение не осуществлялось от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки». В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

В результате сбоя пассажиры были вынуждены ждать отправления поездов в тоннелях, а также на переполненных перронах.

Сбой произошел и на Замоскворецкой линии метро. Там проверяли поезд, сейчас движение восстановлено.