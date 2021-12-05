РИАМО - 5 дек. В Москве хулиган, побивший 3 автомобиля полиции, попал на записи камер видеонаблюдения. Его задержали, сообщает Nation News.
Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали правоохранители и доставили в отдел полиции на улице Большая Дмитровка. Задержанный начал наносить удары ногами и руками по патрульной машине, припаркованной рядом.
На съемке с камер видеонаблюдения видно, как хулиган кидается на машины полиции Renault Logan.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.
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