РИАМО - 5 дек. В Москве хулиган, побивший 3 автомобиля полиции, попал на записи камер видеонаблюдения. Его задержали, сообщает Nation News.

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали правоохранители и доставили в отдел полиции на улице Большая Дмитровка. Задержанный начал наносить удары ногами и руками по патрульной машине, припаркованной рядом.

На съемке с камер видеонаблюдения видно, как хулиган кидается на машины полиции Renault Logan.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.