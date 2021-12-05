РИАМО - 5 дек. В соцсетях появилось много сообщений от пассажиров, которые ожидали поезда на Калужско-Рижской линии метро, о том, что перроны станций оказались переполнены. Из-за сбоя движение на центральном участке «оранжевой» ветки останавливалось, сейчас его восстановили.

Под сообщением о сбое на линии на странице Московского метрополитена в Twitter уставшие от ожидания пассажиры оставили комментарии.

«На «Октябрьской» уже места нет от скопившихся людей…», - написал Евгений Воротилов.

Его поддержали другие пассажиры.

«Люди уже садятся на перрон отдыхать», - пожаловалась пользовательница под ником Мари.

Другой подписчик выложил видео из поезда, остановившегося в тоннеле между станицей «Академическая» и «Профсоюзной». В вагоне темно, люди смотрят в смартфоны. Ролик снабжен комментарием «без света уже 50 минут».

По информации из соцсетей, обстановка на линии остается напряженной и сразу после запуска движения. Пользователи пишут, что поезда подолгу стоят в тоннелях или на станциях.

Сбой на «оранжевой» ветке произошел из-за человека, забравшегося на крышу одного из составов. Сейчас движение поездов на линии восстановили.