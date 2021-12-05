РИАМО - 5 дек. Правительство Подмосковья первым среди регионов России утвердило план мероприятий по содействию развитию конкуренции в Московской области на 2022-2025 годы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Реализация мероприятий дорожной карты позволит обеспечить равные условия деятельности для компаний на конкурентных рынках, увеличить численность рабочих мест и повысить качество оказания услуг.

Планом мероприятий предусмотрена реализация свыше 280 мероприятий по достижению 78 ключевых показателей развития конкуренции на 41 рынке в сфере экономики, 165 системных мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в Московской области.

Документ содержит в себе показатели и мероприятия по реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, и направлен на развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках, снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг, повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг, а также предпринимателей условиями ведения бизнеса.

Дорожная карта была подготовлена комитетом по конкурентной политике Московской области во взаимодействии с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и УФАС по Московской области.

25 ноября 2021 года проект документа был рассмотрен и одобрен на заседании Совета по содействию развитию конкуренции в Московской области под председательством вице-губернатора Московской области - руководителя администрации губернатора Московской области Александра Чупракова.

Также проект согласован Федеральной антимонопольной службой.