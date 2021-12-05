РИАМО - 5 дек. Опубликована закупка на модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Московской области, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Московской области (РАСЦО Московской области).

Модернизация системы осуществляется в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить модернизацию системы планируется в 2022 году.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Московской области (РАСЦО) - организационно-техническое объединение сил, средств и специальной аппаратуры оповещения, сетей телерадиовещания всех вещательных компаний независимо от форм собственности в пределах территории Московской области, определенной границей Подмосковья.