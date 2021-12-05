РИАМО - 5 дек. Поезда возобновили движение на центральном участке Калужско-Рижской линии столичной подземки. Сбой на «оранжевой» ветке произошел из-за человека, залезшего на крышу вагона, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время движение восстановлено, сотрудники метрополитена стараются вернуть поезда в стандартный график.

Пассажиров предупреждают, что спускаться на пути и ехать вне салона поезда смертельно опасно.

В воскресенье также произошел временный сбой на Замоскворецкой линии метро. Там проверяли поезда, сейчас составы возвращаются в график.