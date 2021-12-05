РИАМО - 5 дек. Опубликована закупка на капитальный ремонт городской клинической больницы в городском округе Мытищи, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница».

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2023 году.