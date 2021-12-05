РИАМО - 5 дек. Комитет по конкурентной политике совместно с министерством имущественных отношений Московской области и администрациями городских округов проводят торги по аренде и продаже недвижимого имущества, с начала года в регионе реализовано 13 объектов для рекреационных целей, сообщает пресс-служба комитета.

Данные объекты предназначены для гостиничного и туристического обслуживания, природно-познавательного туризма, рыбоводства, охоты и рыбалки. Их общая площадь составила 185 877 кв м.

Отдых в выходные дни или однодневные поездки в Подмосковье пользуются большой популярностью. Именно поэтому развивать и расширять свой бизнес в сфере рекреационной деятельности в Подмосковье выгодно для инвесторов.

Сейчас на электронные торги выставлено три земельных участка для гостиничного обслуживания: 3 700 кв. м в городе Рошаль; 4 891 кв. м в селе Речица Раменского городского округа; 3 274 кв. м в Люберцах.

Объекты предлагаются в аренду на 13 лет 2 месяца с начальной ценой годовой арендной платы 165,4 тыс. руб., 1 449 тыс. руб. и 600 тыс. руб., соответственно.

Участки имеют удобное расположение, подъезд, кроме того, рядом находятся железнодорожные станции. Начать свой бизнес в сфере рекреации, арендуя предлагаемые земельные участки, - отличное решение, ведь они расположены в городских округах с высокой туристической активностью.

Например, в Рошале можно прогуляться по историческому центру города, оформленному в стиле петербургских площадей, парку и пешеходной зоне курорта «Крестов Брод», отдохнуть у Юбилейного озера и увидеть уличную картину «Мир и Любовь» известного американского художника Criss Riggs.

В селе Речица туристов привлекает известный во всем мире народный художественный промысел – гжель. Большой популярностью пользуются экскурсии в Гжельский завод и музей Гжель.

В Люберцах можно увидеть памятник Любэ, Юрию Гагарину, посетить парк и краеведческий музей.