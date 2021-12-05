РИАМО - 5 дек. После временного увеличения интервалов между поездами на центральном участке Замоскворецкой линии метро составы вводятся в график, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее в ведомстве сообщили о задержке на «зеленой» ветке из-за проверки поездов.

Сбой в воскресенье вечером произошел и на Калужско-Рижской линии. Поезда не двигаются от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки». В обратном направлении составы идут с увеличенным интервалом.

Причиной остановки поездов на «оранжевой» ветке стал человек, залезший на крышу состава.