РИАМО - 5 дек. На участке от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» на Калужско-Рижской ветке столичной подземки прервалось движение поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Сбой произошел из-за залезшего на крышу вагона человека.

Пассажирам напомнили, что спускаться на пути и ехать вне салона поездов в метро смертельно опасно.

Метропоезда уже второй раз за 2 дня выходят из графика. В субботу причиной сбоя стал человек на путях. Из-за этого было приостановлено движение на Замоскворецкой линии.

Тогда от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» поезда не ходили, в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.