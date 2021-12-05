РИАМО - 5 дек. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина творчество известных рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) проверят на реабилитацию нацизма и экстремизма, сообщает «Вечерняя Москва».

Поводом для проверки стало обращение к Бастрыкину инициативной «группы патриотов». Оно было опубликовано в одном из СМИ.

Инициаторы считают, что в текстах популярных музыкантов содержится пропаганда негативного отношения к правоохранителям, а также другие опасные мнения.

Проверку проведут сотрудники ГСУ СК России. Они изучат доводы и материалы, после чего дадут правовую оценку действиям рэперов.