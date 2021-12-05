РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Регоператор «МСК-НТ» провел экоуроки и поощрил самых активных волонтеров раздельного сбора мусора в Подольске, гимназии №7 вручили благодарственное письмо и памятный подарок, сообщает пресс-служба компании.

ООО «МСК-НТ» является компанией социальной ответственности. Поддерживает международные принципы экологического и социального управления компанией (ESG), участвует в экологической образовательной деятельности обслуживаемого региона. Очередные занятия прошли для подольских школьников пятых классах МОУ «Гимназия №7».

Цивилизованное отношение к отходам подразумевает не только экознания, но и активное участие в раздельном сборе отходов (РСО). Гимназисты – одни из самых активных сторонников РСО. Ребята к приезду регоператора набрали 120 кг «Добрых крышечек». Собранный пластик компания отправит на переработку, а деньги - на приобретение средств передвижения для детей-сирот с особенностями развития. За достигнутые результаты и постоянное участие в благотворительном проекте руководство компании-регоператора наградило гимназию благодарственным письмом и памятным подарком.

Уроки регоператора затрагивают проблемы глобального экологического кризиса и существующие методы их решения, что позволяет ребятам осознать свою ответственность перед природой.

Экоуроки, поддержка проекта «Добрые крышечки» являются только частью реализуемой компанией программы экологической и социальной ответственности. Глобальный ESG-подход в бизнесе позволяет обеспечить переход к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и развитие производства на основе уважительного сотрудничества и партнерства.