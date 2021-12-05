РИАМО - 5 дек. В возрасте 75 лет умер создатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн. Информацию об этом предоставила его жена Наталья, сообщает РИА Новости.

«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», - сказала супруга кинопродюсера.

Ранее СМИ сообщали о тяжелом состоянии здоровья Рудинштейна. Его госпитализировали в одну из столичных больниц с сердечным приступом. Продюсер находился в предкоматозном состоянии.

Рудинштейн известен своими работами в качестве актера и продюсера. Он участвовал в съемках картины «Приходи на меня посмотреть», детектива «Завтра будет завтра», мелодрамы «Московская сага» и других фильмов.

Он основал «Кинотавр» и руководил фестивалем на протяжении 15 лет. В 2003 году Рудинштейна удостоили звания «Заслуженный работник культуры РФ».