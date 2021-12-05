РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске на Октябрьском проспекте во дворе нескольких многоквартирных домов на месте снесенной хоккейной площадки планируют сделать детскую площадку и зону отдыха для людей преклонного возраста, дополнительные элементы обсудят с жителями 20 декабря, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Во дворе дома 13 на Октябрьском проспекте летом по просьбам жителей снесли старую хоккейную площадку. Теперь проживающих волнует дальнейшего благоустройства двора.

Максимович совместно с депутатом горсовета, представителями управляющей компании и комитета по ЖКХ администрации встретились вечером с жителями для обсуждения дальнейшего благоустройства двора. В ходе встречи выслушали пожелания граждан, что бы они хотели видеть в своем дворе.

«В первую очередь это детская площадка и зона отдыха для людей преклонного возраста. Были и еще другие идеи, но все необходимо решать коллективно. По окончании встречи остановились на том, что еще раз будем встречаться, ориентировочно 20 декабря. Также пригласим на встречу жителей всех домов, окружающих двор», - написал Макимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».