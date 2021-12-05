РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва (МУ СШОР) по лыжным гонкам Ирина Головатюк из Подольска победила на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет, сообщает администрация школы.

4 декабря в Сыктывкаре во второй соревновательный день на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет она стала лучшей в спринте классическим стилем.

Арсений Власов занял 6-е место. В четвертьфиналы прошли Василий Амелин и Вячеслав Мамичев.

Администрация школы поздравила спортсменов и тренеров.