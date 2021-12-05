РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 29 января пройдет ежегодный фестиваль Klimovsk Rock Fest, в котором примут участие пять рок-групп, начался прием заявок от музыкантов, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Klimovsk Rock Fest по традиции пройдет в Доме культуры «Машиностроитель» 29 января, начало в 16:00. Организаторы обещают, что фестиваль будет жарким, насыщенным и интересным. Гостей ждут розыгрыши и призы.

Посетители фестиваля смогут услышать услышать электронную скрипку, гитарные рифы, гроул и скрим, рэп-рок и многое другое. Совершенно разные направления рока объединяются на сцене в один большой концерт.

Те, кто не сможет прийти на концерт, смогут посмотреть онлайн-трансляцию в соцсети Instagram на странице ДК «Машиностроитель».