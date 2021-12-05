РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Выставка картин «Коллаборация творчества. 1+1» открылась в субботу Подольске, на ней представлены работы художников по мотивам рисунков особенных детей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Открытие состоялось в выставочном зале Подольского городского объединения Союза художников России при поддержке администрации округа и Подольского объединения художников.

Выставка проходит в рамках международного проекта «Без границ», реализуемого благотворительным фондом «Развитие общественно-значимых инициатив» при поддержке Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Высшей школы дизайна РГУ туризма и сервиса и многих др.

Цель проекта – поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, продвижение идей толерантности и инклюзивного общества, привлечение внимания общественности к проблемам всех людей с ограниченными возможностями. На творческой платформе планируют объединить детей с ограниченными возможностями и обычных, а также художников-профессионалов и любителей. Каждая выставочная работа – это совместный труд ребенка и художника.



В основу картин легли работы детей из России, Китая, Италии, Кипра. Организаторы проекта собирают рисунки в интернатах, Домах инвалидов, хосписах. Некоторые ребята, узнав о проекте через Instagram, присылают свои работы сами. Затем рисунки показывают художникам.

Авторы смотрят, выбирают, погружаются в мир ребенка и стараются своим умением отразить на холсте его замысел. Потом отправляют фотоотчет ребятам, и, кроме того, часто стараются приехать к ним с мастер-классами/

На выставке в Подольске представлено 20 работ из 200 уже созданных за 2 года, в течение которых реализуется проект. Пять из них выполнены подольскими мастерами. Они написаны по мотивам рисунков детей из Елизаветинского детского хосписа.

По желанию мастер может либо сделать ремейк по рисунку юного автора, либо найти созвучную работу, которая у него была написана раньше, можно также взять уже имеющуюся картину и ее немного трансформировать.

В городском округе Подольск планируется и дальше развивать этот международный проект. На ближайшее время уже запланирована встреча директора фонда Андрея Гришина с руководителями подольских организаций, занимающихся проблемами детей с ограниченными возможностями. Впереди у подольчан еще выставки и мастер-классы без границ.

Выставка «Коллаборация творчества. 1+1» продлится до 17 декабря