РИАМО - 5 дек. С начала 2021 года волонтеры посвятили помощи Москве порядка 128 тыс. часов. Они поддерживали детей-сирот, многодетные семьи, инвалидов, пенсионеров и все тех, кому нужна была их помощь, сообщает «Вечерняя Москва».

5 декабря отмечается Международный день волонтера. Добровольцем можно стать в юном или уже зрелом возрасте. Часть московских школьников думает о том, чтобы связать свою жизнь с волонтерством.

«Современным школьникам не просто интересно — у них есть запрос на участие в волонтерской деятельности. Например, на акцию «Помощники вакцинации» я пригласил своих друзей, и согласились почти все», - рассказал 14-летний волонтер Степан Болотских.

Он уверен, что в молодежные отряды в будущем будет приходить больше ребят. Юные волонтеры признаются, что несмотря на трудности, не устают помогать другим людям.