РИАМО - 5 дек. Главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина», врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что у пациентов с коронавирусом могут возникать психические расстройства. Это спутанность сознания, бред и галлюцинации, сообщает «Вечерняя Москва».

Такие состояния, вызванные инфекцией, проходят в течение нескольких часов или суток. Они могут сильно напугать человек, который раньше с ними не сталкивался.

«Сегодня ученые считают, что спутанность сознания, бредовые и галлюцинаторные переживания — следствие интоксикации. Такие реакции на инфекцию встречались всегда», - объяснила Мисевич.

Она рекомендовала не скрывать такие реакции организма от лечащего врача. В просьбе о помощи нет ничего плохого или опасного, никто не поставит пациенту серьезный диагноз на основании таких симптомов.

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