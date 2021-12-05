РИАМО - 5 дек. Сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо рассказал агентству Bloomberg возможную версию появления «омикрона». Штамм мог стать результатом передачи Covid-19 от человека к животному и обратно, сообщает ТАСС.

«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», - сказал ученый.

Скорость, с которой «омикрон» распространяется, говорит о его отличии от других штаммов. Судя по всему, он накапливает свой паттерн мутаций.

Ученые также предполагают, что новый штамм развился в организме человека, который болел СПИД или ВИЧ. На это указывает устойчивость «омикрона» к антителам.

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