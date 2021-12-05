РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Массовые возложения цветов к Братским могилам и памятникам ВОВ в честь 80-летия контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве за Москву прошли в Подольске, сообщает пресс-служба администрации округа.

Бои за столицу продлились почти семь месяцев – с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Советские воины смогли остановить врага. В результате контрнаступления были освобождены Московская, Тульская, Рязанская области, а фашисты потерпели первое серьезное поражение с начала Второй мировой войны.

В Подольске в воскресенье прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого легендарного сражения. Управляющий делами администрации городского округа Подольск Эдуард Щепетев, военнослужащие, представители предприятий и организаций, настоятель храма Священномученика Николая Подольского священник Марк Ганаба, юнармейцы, представители депутатского корпуса и жители почтили память воинов Красной Армии на Братских могилах на городском кладбище «Красная горка».

Здесь в 1941 году были захоронены защитники столицы. 5 октября 2018 года на «Красной горке» с почестями погребли Подольского курсанта, останки которого нашли на Ильинских рубежах поисковые организации. Имя героя установить не удалось. У захоронений героев 5 декабря школьники несли Вахту памяти.

Корзины цветов, алые гвоздики, венки и гирлянды возложили и к Братской могиле на старом кладбище микрорайона Климовск, к памятникам-монументам: «Неизвестный солдат» на Вокзальной площади, «Скорбящая мать» на Октябрьской площади, к памятнику «Два курсанта» на территории гимназии имени Подольских курсантов.

В мероприятиях приняли участие первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, сотрудники территориального управления микрорайона Климовск, первый заместитель горсовета Любовь Ушанева, депутаты Олег Паскарь, Александр Дудкин, Наталья Квашенникова, Павел Красновид, клирик храма священномученика Сергия Фелицына Александр Орлов, военнослужащие, юнармейцы, жители.

После минуты молчания цветы возложили к Братской могиле, где захоронены воины, погибшие при защите столицы и умершие от ран в госпитале в Климовске в годы войны.

В возложении цветов участвовали ученики 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов и руководство гимназии имени Подольских курсантов.