РИАМО - 5 дек. Победителем эстафеты на этапе Кубка мира в Норвегии стала первая женская сборная России по лыжным гонкам. Спортсменки прошли дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды, сообщает РИА Новости.

В сборной выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. На первых двух этапах эстафеты россиянки использовали классический стиль, а на последних двух – свободный.

Вторую ступень пьедестала заняла Швеция. Лыжницы из этой страны показали отставание от команды России на 1,1 секунды. Третьими стали хозяева турнира – норвежская сборная (отставание на 1,2 секунды).

Еще одна российская команда (Яна Кирпиченко, Анастасия Фадеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина) прошла дистанцию и заняла 8 место.