РИАМО - 5 дек. Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев почтили память воинов, которые пали в Битве за Москву. Щеголев и Воробьев вместе со школьниками из Истры возложили цветы к мемориалу Воинам-Сибирякам - защитникам столицы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

80 лет назад здесь шли кровопролитные бои. На памятных плитах написаны названия 2 армий, 26 дивизий, 6 стрелковых бригад и поименный список 19 воинов-сибиряков, которые получили звания Героев Советского Союза. Комплекс создали при участии всех сибирских землячеств под руководством председателя попечительского совета фонда «Мемориал сибирякам» В.И. Долгих.

Комплекс был открыт в день 60-летия контрнаступления. В течение 20 лет к памятнику архитектора Арэга Демирханова и скульптора Константина Зинича приходят люди, чтобы возложить цветы.

Воробьев во время общения со школьниками отметил, что для будущих поколений важно сохранять память о значимых для страны героях и событиях.

«Время забирает героев, и с каждым годом фронтовиков, которым мы можем пожать руку и которых можем обнять, становится все меньше. Нам посчастливилось лично общаться с теми, кто прошел войну, задавать им вопросы и слушать их рассказы. И наша задача теперь — передать эту правду о войне, о цене Победы детям. Чтобы наши дети тоже знали, как много для защиты столицы и Великой Победы сделали их родные города», — сказал Воробьев.

Ученица 10 класса лицея в Истре Анастасия Кузнецова рассказала, что интересуется событиями Великой Отечественной войны. В боях принимали участие ее прадедушка и прабабушка. На огороде, который остался от них в наследство, школьница нашла уникальную монету и подарила ее Воробьеву.

«Папа копал грядки, и я увидела - что-то блеснуло, оказалось – монетка 1940 года. Я тогда очень сильно обрадовалась – как раз продумывала свой проект про контрнаступление под Москвой. Мне очень хотелось, чтобы у Андрея Юрьевича после этой встречи тоже осталось что-то памятное», — поделилась Кузнецова.