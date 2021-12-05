РИАМО - 5 дек. На встрече с активом «Молодой гвардии» в Коломне депутат Госдумы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев обсудили перспективы развития добровольческого движения. В России 5 декабря отмечается День волонтера, сообщает пресс-служба администрации Коломны.

В период пандемии волонтеры «Молодой гвардии» развозили лекарства и продукты тем, кто остался на карантине, помогали пожилым людям, работали в кол-центрах.

«Ваша работа очень многогранна и необходима жителям. Объединять усилия, особенно в тех реалиях, в которых мы сейчас находимся, очень важно. Ваша помощь нужна гражданам в любое время, потому что всегда есть те, кто нуждается в ней. Спасибо вам за такую важную и нужную для общества работу, за ваше неравнодушие, доброту и отзывчивость», - обратился к активистам Чаплин.

Во время встречи молодежь высказывала свои идеи и предложения по развитию Коломны. Гречищев пообещал, что каждое предложение будет рассмотрено, а диалог продолжится.

«Жду от вас интересных предложений, чтобы их проанализировать и уже на следующей встрече обсудить реализацию. Уверен, что благодаря тем добрым делам, которые вы совершаете, мир становится лучше. Ваш труд всегда будет востребован», - сказал Гречищев.

Встреча завершилась вручением наград активным добровольцам.