РИАМО - 5 дек. Прокуратура начала проверку по факту гибели 9-летнего ребенка, который утонул в пруду в Серпухове, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

4 декабря дети вышли на неокрепший лед на пруду около СНТ «Окские сады». Дети провалились под воду. Один ребенок утонул, еще одного госпитализировали.

Серпуховская городская прокуратура проводит проверку полноты мер, которые приняты органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей. В ходе проверки также оценят действия законных представителей детей.

По факту гибели ребенка СК также проводит проверку.