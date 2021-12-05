РИАМО - 5 дек. В конференции правительства Москвы в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае принял участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он рассказал о приоритетах развития российской столицы.
Шапошников отметил схожесть Москвы и Дубая, их динамичное развитие и нацеленность на внедрение технологий в повседневную жизнь.
Ключевым приоритетом развития Москвы Шапошников назвал создание условий для комфортной работы и жизни в городе.
Каждый год в Москве строится порядка 100 км дорог, за последнее десятилетие проложено около 200 км линий метро, модернизируется железнодорожный транспорт. Москвичей из ветхого жилья переселяют в новые квартиры по программе реновации.
При этом правительство мегаполиса заботится об экологической составляющей. Так, объем выбросов углекислого газа вдвое сократился за последние 10 лет.
«Немало внимания уделяется сохранению существующих и созданию новых зеленых зон в черте города. Москву также смело можно назвать одним из самых зеленых городов мира», - подчеркнул Шапошников.
Власти российской столицы поддерживают новые предприятия, развивают сферу креативной индустрии. Не забывает город и поддерживать своих жителей, свыше 50% годового бюджета направляется на соцпрограммы.
То, как меняется Москва, отмечают не только жители, но и гости города. Мегаполис посещают до 25 млн туристов в год.
«Приглашаем всех посетить Москву! Обещаем, что равнодушными не останетесь!» - завершил выступление председатель Мосгордумы.
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