РИАМО - 5 дек. В конференции правительства Москвы в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае принял участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он рассказал о приоритетах развития российской столицы.

Шапошников отметил схожесть Москвы и Дубая, их динамичное развитие и нацеленность на внедрение технологий в повседневную жизнь.

Ключевым приоритетом развития Москвы Шапошников назвал создание условий для комфортной работы и жизни в городе.

«Для того, чтобы добиться этой цели, надо все время искать баланс – между строительством дорог, метро и сохранением культурного наследия, между развитием производства и продвижением креативной экономики, между строительством жилья и созданием общественных пространств, между всесторонним развитием города и охраной природы (и таких развилок можно привести много)», - сказал Шапошников.

Каждый год в Москве строится порядка 100 км дорог, за последнее десятилетие проложено около 200 км линий метро, модернизируется железнодорожный транспорт. Москвичей из ветхого жилья переселяют в новые квартиры по программе реновации.

При этом правительство мегаполиса заботится об экологической составляющей. Так, объем выбросов углекислого газа вдвое сократился за последние 10 лет.

«Немало внимания уделяется сохранению существующих и созданию новых зеленых зон в черте города. Москву также смело можно назвать одним из самых зеленых городов мира», - подчеркнул Шапошников.

Власти российской столицы поддерживают новые предприятия, развивают сферу креативной индустрии. Не забывает город и поддерживать своих жителей, свыше 50% годового бюджета направляется на соцпрограммы.

То, как меняется Москва, отмечают не только жители, но и гости города. Мегаполис посещают до 25 млн туристов в год.

«Приглашаем всех посетить Москву! Обещаем, что равнодушными не останетесь!» - завершил выступление председатель Мосгордумы.