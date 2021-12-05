РИАМО - 5 дек. СК проводит проверку по факту смерти 9-летнего мальчика. Он вышел на лед водоема в деревне Лукьяново в Серпухове, провалился под лед и утонул, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

4 декабря 3 школьника вышли на лед водоема. Они отошли от берега примерно на 70 м, и 2 ребенка провалились под лед. Мальчик, который остался на поверхности, смог вытащить одного ребенка из воды. Второй ребенок ушел под лед.

Один из детей рассказал о случившемся своей матери. Она сообщила обо всем в экстренные службы.

На месте происшествия спасатели вытащили из воды тело ребенка. Следователи опросили очевидцев, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Взрослых призвали рассказать детям, что нельзя выходить на тонкий лед. Если поверхность льда выглядит прочной, это не означает, что она выдержит вес человека. Можно выходить на лед, если его толщина не меньше 7 см. Лед такой толщины формируется во время продолжительной морозной погоды. В Подмосковье только недавно погода стала морозной, лед еще не окреп.